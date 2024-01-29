Джошуа: Я не сосредоточен на поединке с победителем боя Фьюри — Усик
Британец рассказал о планах
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) рассказал, что он не думает о поединке с победителем пары Тайсон Фьюри — Александр Усик.
"Позвольте мне ещё раз повторить, что я не сосредоточен на поединке с победителем боя Фьюри — Усик. Я думаю только о том, что Нганну — мой неоспоримый титульный бой. Вот какой менталитет я должен иметь. Он не лёгкие деньги. Он — тяжёлая ночная работа. И знаете, что самое удивительное? Я тоже. Для меня любой бой — тяжёлая работа. Так что давайте устроим фейерверк", — приводит слова Джошуа BoxingScene.
Напомним, что Энтони Джошуа в своём последнем бою, состоявшемся в августе, британец нокаутировал финского ветерана Роберта Хелениуса.
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