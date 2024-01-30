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Шакур Стивенсон объявил о завершении карьеры

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Боксеру 26 лет

Шакур Стивенсон объявил о завершении карьеры

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в трёх весовых категориях, американец Шакур Стивенсон (21-0, 10 KO) опубликовал новый пост у себя в социальных сетях, в котором объявил о завершении профессиональной карьеры боксёра.

"Я официально ухожу из бокса. Я буду вечно заниматься в спортзале, совершенствуя своё ремесло и помогая следующему поколению стать великими и преследовать свои мечты, но отныне я больше не профессиональный спортсмен", — написал Стивенсон.

Напомним, в своём последнем бою Стивенсон победил доминиканца Эдвина Де Лос Сантоса, завоевав вакантный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг).

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Шакур Стивенсон
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