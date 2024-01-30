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Официально: Ракитич перешёл из Севильи в саудовский Аль-Шабаб

Общие новости

Эпоха хорвата в Севилье завершена

Официально: Ракитич перешёл из Севильи в саудовский Аль-Шабаб

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Официальная пресс-служба "Севильи" официально сообщила о трансфере Ивана Ракитича в саудовский "Аль-Шабаб".

Хорват уже прошел медицинское освидетельствование. Соглашение Ивана с новой командой будет действовать до июня 2025 года.

Напомним, что полузащитник досрочно расторг контракт с "Севильей", который истекал летом 2024 года.

Всего Ракитич провел в составе "андалусийцев" 323 официальных матча. Это самый высокий показатель за всю историю клуба среди иностранцев.

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Источник:
sevillafc
Опубликовал: Александр Бураков
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