Официально: Ракитич перешёл из Севильи в саудовский Аль-Шабаб

Официальная пресс-служба "Севильи" официально сообщила о трансфере Ивана Ракитича в саудовский "Аль-Шабаб".

Хорват уже прошел медицинское освидетельствование. Соглашение Ивана с новой командой будет действовать до июня 2025 года.

Напомним, что полузащитник досрочно расторг контракт с "Севильей", который истекал летом 2024 года.

Всего Ракитич провел в составе "андалусийцев" 323 официальных матча. Это самый высокий показатель за всю историю клуба среди иностранцев.