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Вернидуб: Пусть Чеферин приедет в Украину и увидит, как русские фашисты убивают невинных людей

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Украинский тренер отреагировал на скандальные высказывания главы УЕФА

Вернидуб: Пусть Чеферин приедет в Украину и увидит, как русские фашисты убивают невинных людей

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился своим мнением относительно шансов сборной Украины попасть в финальную часть Евро-2024.

- Мы обязательно должны быть на Евро, другие варианты я даже не рассматриваю. Хочу пожелать нашей сборной победить в стыках Боснию и Герцеговину, а затем - победителя пары Израиль - Исландия. В матче с Италией произошел какой-то несчастный случай.

На мой взгляд, пенальти на Мудрике было железобетонное. Забили бы одиннадцатиметровый, или нет, это уже другое дело, но арбитр допустил ошибку. Хочется, чтобы из-за такой несправедливости наша команда доказала своей игрой, что достойна быть на Евро.

- Президент УЕФА Чеферин неоднократно намекал, что Украину не очень сильно хотят видеть на Евро. Как прокомментируете его высказывания?

- Я не могу понять этого человека. Недавно Чеферин заявил, что ему жаль российских футболистов, постоянно намекает на возвращение команд РФ в европейские соревнования. Пусть приедет в Украину и посмотрит, что у нас творится. Пусть увидит, как российские фашисты уничтожают мирную инфраструктуру и убивают невинных людей.

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Мне кажется, что в УЕФА сидят люди, которые не понимают очевидных вещей. Но, несмотря ни на что, мы все равно сильнее и, рано или поздно, победим. Украинцы будут свободным народом, а не в ярме", - сказал Вернидуб в интервью Українському футболу.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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