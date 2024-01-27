Шевченко: Перед тем как возвращать Россию в футбол, пусть приедут и посмотрят, что делает Россия

Новый президент УАФ Андрей Шевченко дал комментарий британскому Sky Sports по поводу возвращения России в футбол.

"Я хочу пригласить в Украину всех, кто принимает решения в УЕФА - президента Чеферина, исполнительный комитет, остальные комитеты. До того, как принимать какие-то решения по возвращению России в футбол, пусть приедут и посмотрят, что делает Россия. Я хочу поговорить, показать текущую ситуацию в стране, потому что эта ситуация постоянно ухудшается".

Я не вижу причин возвращать Россию в футбол. Ничего не меняется, каждый день гибнут люди, летят ракеты. Я против того, чтобы российских спортсменов возвращали в спорт", — сказал Шевченко.