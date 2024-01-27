Шевченко: Перед тем как возвращать Россию в футбол, пусть приедут и посмотрят, что делает Россия
Приглашает Чеферина в Украину
Фото Павла Кубанова - УАФ
Новый президент УАФ Андрей Шевченко дал комментарий британскому Sky Sports по поводу возвращения России в футбол.
"Я хочу пригласить в Украину всех, кто принимает решения в УЕФА - президента Чеферина, исполнительный комитет, остальные комитеты. До того, как принимать какие-то решения по возвращению России в футбол, пусть приедут и посмотрят, что делает Россия. Я хочу поговорить, показать текущую ситуацию в стране, потому что эта ситуация постоянно ухудшается".
Я не вижу причин возвращать Россию в футбол. Ничего не меняется, каждый день гибнут люди, летят ракеты. Я против того, чтобы российских спортсменов возвращали в спорт", — сказал Шевченко.
Напомним, по информации издания The Telegraph, президент УЕФА Александр Чеферин выступил за смягчение санкций против России, аргументируя это тем, что такое решение поможет избежать промывания мозгов российским детям, чтобы они ненавидели Запад.
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