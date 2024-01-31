  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Футболисты Кривбасса записали песню о борьбе против оккупантов

Общие новости

Клип трека был представлен в формате 360°

Футболисты Кривбасса записали песню о борьбе против оккупантов

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Футболисты "Кривбасса" Андрей Понедельник и Дмитрий Хомченковский представили свой третий патриотический трек.

Название новой песни "Вижу Дым".

Слова песни написал Понедельник (LUNES), а автором музыки выступил Хомченовский (DJ TADESKO). На этот раз к созданию трека присоединился блогер и работник медиа-отдела криворожского клуба Роман Васильковский.

Также на платформе YouTube вышел эксклюзивный клип в формате #360 на этот трек.

"Всегда поддерживаем защитников нашей родной Украины и ее народ. На этот раз записали новый трек о борьбе против оккупантов. В песне говорится о том, что как бы там ни было, мы все равно рано или поздно вернемся в свои дома, на свою родную землю. Победа будет за нами, ведь за нами правда", - сказал Понедельник.

"Мы вложили в новый трек всех себя. На этот раз пригласили к исполнению Романа Васильковского. Хотим продолжать поддерживать украинский народ. Поэтому просим оценить наше новое произведение", - добавил Хомченовский.

Напомним, ранее криворожский дуэт представил два трека - "Судьба" и "Называйте нас Бандерами".

По теме
yellow-arrow
Манчини извинился за преждевременный уход во время серии пенальти в матче против Южной Кореи
yellow-arrow
НБА объявила о проведении дуэли трехочковых бросков между Карри и Ионеску
yellow-arrow
НБА. Бостон одолел Индиану, 33 очка Дивинченцо помогли Нью-Йорку обыграть Юту
Дмитрий Хомченовский Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Понедельник
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости