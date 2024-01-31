Футболисты Кривбасса записали песню о борьбе против оккупантов

Футболисты "Кривбасса" Андрей Понедельник и Дмитрий Хомченковский представили свой третий патриотический трек.

Название новой песни "Вижу Дым".

Слова песни написал Понедельник (LUNES), а автором музыки выступил Хомченовский (DJ TADESKO). На этот раз к созданию трека присоединился блогер и работник медиа-отдела криворожского клуба Роман Васильковский.

Также на платформе YouTube вышел эксклюзивный клип в формате #360 на этот трек.

"Всегда поддерживаем защитников нашей родной Украины и ее народ. На этот раз записали новый трек о борьбе против оккупантов. В песне говорится о том, что как бы там ни было, мы все равно рано или поздно вернемся в свои дома, на свою родную землю. Победа будет за нами, ведь за нами правда", - сказал Понедельник.

"Мы вложили в новый трек всех себя. На этот раз пригласили к исполнению Романа Васильковского. Хотим продолжать поддерживать украинский народ. Поэтому просим оценить наше новое произведение", - добавил Хомченовский.

Напомним, ранее криворожский дуэт представил два трека - "Судьба" и "Называйте нас Бандерами".