Футболисты Кривбасса записали песню о борьбе против оккупантов
Клип трека был представлен в формате 360°
Фото: ФК Кривбас
Футболисты "Кривбасса" Андрей Понедельник и Дмитрий Хомченковский представили свой третий патриотический трек.
Название новой песни "Вижу Дым".
Слова песни написал Понедельник (LUNES), а автором музыки выступил Хомченовский (DJ TADESKO). На этот раз к созданию трека присоединился блогер и работник медиа-отдела криворожского клуба Роман Васильковский.
Также на платформе YouTube вышел эксклюзивный клип в формате #360 на этот трек.
"Всегда поддерживаем защитников нашей родной Украины и ее народ. На этот раз записали новый трек о борьбе против оккупантов. В песне говорится о том, что как бы там ни было, мы все равно рано или поздно вернемся в свои дома, на свою родную землю. Победа будет за нами, ведь за нами правда", - сказал Понедельник.
"Мы вложили в новый трек всех себя. На этот раз пригласили к исполнению Романа Васильковского. Хотим продолжать поддерживать украинский народ. Поэтому просим оценить наше новое произведение", - добавил Хомченовский.
Напомним, ранее криворожский дуэт представил два трека - "Судьба" и "Называйте нас Бандерами".
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