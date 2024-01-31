В России официально подтвердили проведение товарищеского матча с Сербией
Сыграют 21 марта в Москве
фото из свободных источников
РФС подтвердил проведение товарищеского мата между сборными России и Сербии.
Поединок пройдет 21 марта в Москве на стадионе "Динамо" ("ВТБ Арена").
Ранее сообщалось, что сербы получили разрешение от УЕФА на проведение поединка.
Отметим, что это будет первый матч сборной России против европейской команды с момента отстранения от участия в турнирах под эгидой УЕФА из-за военного вторжения в Украину.
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