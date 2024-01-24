Глава УЕФА Чеферин выступает за смягчение бана для молодежных сборных россии
Чеферин хотел бы смягчить ограничения для молодежных команд
Фото: twitter.com/UEFA
Президент УЕФА Александр Чеферин хотел бы смягчить ограничения на участие в международных соревнованиях для молодежных команд россии, сообщает издание The Telegraph со ссылкой на слова самого функционера.
Отмечается при этом, что пока война продолжается, о полном возвращении российских команд и сборных не может быть и речи.
Напомним, в конце февраля 2022 года сборные россии и все российские команды были отстранены от международных соревнований. В сентябре прошлого года УЕФА допустил к турнирам российские сборные U17, но уже в октябре отменил свое решение.
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Источник:telegraph
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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