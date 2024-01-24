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Глава УЕФА Чеферин выступает за смягчение бана для молодежных сборных россии

Общие новости

Чеферин хотел бы смягчить ограничения для молодежных команд

Глава УЕФА Чеферин выступает за смягчение бана для молодежных сборных россии

Фото: twitter.com/UEFA

Новина українською

Президент УЕФА Александр Чеферин хотел бы смягчить ограничения на участие в международных соревнованиях для молодежных команд россии, сообщает издание The Telegraph со ссылкой на слова самого функционера.

Отмечается при этом, что пока война продолжается, о полном возвращении российских команд и сборных не может быть и речи.

Напомним, в конце февраля 2022 года сборные россии и все российские команды были отстранены от международных соревнований. В сентябре прошлого года УЕФА допустил к турнирам российские сборные U17, но уже в октябре отменил свое решение.

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Источник:
telegraph
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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