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Журналист: Чеферин просил Зеленского не сажать Павелко, Зеленский просил Чеферина ввести Шевченко в исполком УЕФА

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В декабре Зеленский и Чеферин провели телефонную беседу

Журналист: Чеферин просил Зеленского не сажать Павелко, Зеленский просил Чеферина ввести Шевченко в исполком УЕФА

Фото: Facebok/ Автор - Yuri Sapronov

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В конце декабря 2023 президент УЕФА Александр Чеферин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в котором, между прочим, обсуждалась ситуация с еще действующим президентом УАФ Андреем Павелко, который на данный момент сидит в СИЗО.

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Об этом рассказал журналист Михаил Спиваковский в эфире программы "ТаТоТаке".

"Первый формат. Господин Чеферин, он признал, что да, "эпоха Павелка" прошла, но хотя бы за решетку его не сажайте, потому что это, в принципе, удар по репутации УЕФА.

А второе, что господин Зеленский попросил его возможно включить Андрея Шевченко в Исполкоме УЕФА вместо господина Павелко. Но, я так понимаю, что господин Чеферин ему объяснил, что так не делается. Это не династические такие штуки", — сказал Спиваковский.

Напомним, что 25 января в Киеве должен прийти избирательный конгресс УАФ, на котором Андрей Шевченко станет новым президентом УАФ.

Андрей Павелко находится под арестом в Львове. Он пока что формально остается президентом УАФ, но также лишен возможности составить Шевченко конкуренцию. Ранее спортивные СМИ информировали, что Павелко предлагали выпустить его из СИЗО, если он сдаст свой пост.

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УЕФА Андрей Павелко Александер Чеферин Владимир Зеленский УАФ
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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