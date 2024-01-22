Журналист: Чеферин просил Зеленского не сажать Павелко, Зеленский просил Чеферина ввести Шевченко в исполком УЕФА
В декабре Зеленский и Чеферин провели телефонную беседу
Фото: Facebok/ Автор - Yuri Sapronov
В конце декабря 2023 президент УЕФА Александр Чеферин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в котором, между прочим, обсуждалась ситуация с еще действующим президентом УАФ Андреем Павелко, который на данный момент сидит в СИЗО.
Об этом рассказал журналист Михаил Спиваковский в эфире программы "ТаТоТаке".
"Первый формат. Господин Чеферин, он признал, что да, "эпоха Павелка" прошла, но хотя бы за решетку его не сажайте, потому что это, в принципе, удар по репутации УЕФА.
А второе, что господин Зеленский попросил его возможно включить Андрея Шевченко в Исполкоме УЕФА вместо господина Павелко. Но, я так понимаю, что господин Чеферин ему объяснил, что так не делается. Это не династические такие штуки", — сказал Спиваковский.
Напомним, что 25 января в Киеве должен прийти избирательный конгресс УАФ, на котором Андрей Шевченко станет новым президентом УАФ.
Андрей Павелко находится под арестом в Львове. Он пока что формально остается президентом УАФ, но также лишен возможности составить Шевченко конкуренцию. Ранее спортивные СМИ информировали, что Павелко предлагали выпустить его из СИЗО, если он сдаст свой пост.
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