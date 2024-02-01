Sky Sports: Хэмилтон подписал контракт с Феррари
Об этом могут объявить в ближайшие часы
Фото: Autoblog.nl
Семикратный чемпион мира, гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон будет представлять команду "Феррари" начиная с сезона-2025, пишет Sky Sports.
По информации источника, принципиальное соглашение уже достигнуто, поэтому обе стороны намерены объявить о начале сотрудничества в 2025 году перед стартом предстоящего сезона-2024. Ожидается, что о переходе Хэмилтона может быть объявлено официально уже в ближайшие дни.
Нынешнее соглашение британца с "Мерседесом" рассчитано до конца 2025 года, где последний сезон является опцией спортсмена по принципу 1+1.
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