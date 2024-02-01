Тото Вльфф собирает команду, чтобы объявить об уходе Хэмилтона
Похоже, что пилот все же покинет команду
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф намерен сегодня устроить экстренное совещание всей команды, пишет Sky Sports.
По данным источника, Вольф собирает весь коллектив команды, чтобы объявить им об уходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в стан "Феррари".
Напомним, что нынешнее соглашение британца с "Мерседесом" рассчитано до конца 2025 года, где последний сезон является опцией спортсмена по принципу 1+1.
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