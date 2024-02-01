  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Тото Вльфф собирает команду, чтобы объявить об уходе Хэмилтона

Общие новости

Похоже, что пилот все же покинет команду

Тото Вльфф собирает команду, чтобы объявить об уходе Хэмилтона

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф намерен сегодня устроить экстренное совещание всей команды, пишет Sky Sports.

По данным источника, Вольф собирает весь коллектив команды, чтобы объявить им об уходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в стан "Феррари".

Напомним, что нынешнее соглашение британца с "Мерседесом" рассчитано до конца 2025 года, где последний сезон является опцией спортсмена по принципу 1+1.

По теме
yellow-arrow
Sky Sports: Хэмилтон подписал контракт с Феррари
yellow-arrow
В саудовской футбольной федерации недовольны поступком Роберто Манчини
yellow-arrow
Роналду: Мои фанаты не должны ненавидеть Месси. Так и наоборот
Льюис Хэмилтон Тото Вольфф
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости