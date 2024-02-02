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У нас есть ещё один сезон. Феррари обратилась к Сайнсу после подписания контракта с Хэмилтоном

Общие новости

Пилот проведет последний сезон в команде

У нас есть ещё один сезон. Феррари обратилась к Сайнсу после подписания контракта с Хэмилтоном

Фото: twitter.com/F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" поддержала своего пилота Карлоса Сайнса, для которого предстоящий сезон будет последним в "Скудерии".

В 2025 году на смену Карлосу придёт британский гонщик Льюис Хэмилтон, в настоящий момент выступающий за "Мерседес".

"У нас есть ещё один сезон, чтобы выложиться на полную", — говорится в сообщении пресс-службы "Феррари".

Напомним, ранее сообщалось, что "Феррари" пыталась договориться с Сайнсом о новом контракте, но стороны не пришли к согласию.

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