У нас есть ещё один сезон. Феррари обратилась к Сайнсу после подписания контракта с Хэмилтоном

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" поддержала своего пилота Карлоса Сайнса, для которого предстоящий сезон будет последним в "Скудерии".

В 2025 году на смену Карлосу придёт британский гонщик Льюис Хэмилтон, в настоящий момент выступающий за "Мерседес".

"У нас есть ещё один сезон, чтобы выложиться на полную", — говорится в сообщении пресс-службы "Феррари".

Напомним, ранее сообщалось, что "Феррари" пыталась договориться с Сайнсом о новом контракте, но стороны не пришли к согласию.