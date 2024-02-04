Пражская Славия проводит благотворительный матч, средства с которого будут направлены на помощь Украине
Играют со Злате Моравце
Фото: пресслужби ФК "Славія"
Пражская "Славия" сейчас проводит благотворительный поединок вместе со "Злате" Морацве, 100% средств с которого будут направлены на помощь Украине. Пресс-служба клуба сообщает, что финансы будут направлены на приобретение полевых машин скорой помощи и другого медицинского оборудования.
"Славия" не только продает билеты, но и организовывает онлайн-сбор через собственный фонд.
Матч начался в воскресенье, 4 февраля, в 15:00 на "Фортуна Арене".
???????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????? ????????????????????— SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) January 29, 2024
????️ Tickets for the charity match against FC ViOn (Sunday, February 4, 3:00 PM) are available for general sale from Monday via the SLAVIA App and Ticketportal. Fans can choose the amount they want to pay for their ticket.
At the… pic.twitter.com/xPFEfYsfs8
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