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Пражская Славия проводит благотворительный матч, средства с которого будут направлены на помощь Украине

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Играют со Злате Моравце

Пражская Славия проводит благотворительный матч, средства с которого будут направлены на помощь Украине

Фото: пресслужби ФК "Славія"

Новина українською

Пражская "Славия" сейчас проводит благотворительный поединок вместе со "Злате" Морацве, 100% средств с которого будут направлены на помощь Украине. Пресс-служба клуба сообщает, что финансы будут направлены на приобретение полевых машин скорой помощи и другого медицинского оборудования.

"Славия" не только продает билеты, но и организовывает онлайн-сбор через собственный фонд.

Матч начался в воскресенье, 4 февраля, в 15:00 на "Фортуна Арене".

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Источник:
en.slavia.cz
Опубликовал: Владислав Шарапа
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