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Уле-Эйнар Бьорндален: Мне сложно поверить, что Йоханнес Бё просто так мог растерять скоростные качества

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По мнению легенды биатлона, прогресс норвежца остановился

Уле-Эйнар Бьорндален: Мне сложно поверить, что Йоханнес Бё просто так мог растерять скоростные качества

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален высказался о форме соотечественника Йоханнеса Бё в нынешнем сезоне.

"Никаких шагов в развитии физических или технических качеств он, вероятно, не предпринял после прошлого сезона. На самом деле прогресс Йоханнеса немного остановился. Мне сложно поверить, что топ-спортсмен просто так мог растерять скоростные качества. Показатели очень сильно разнятся. Йоханнес едва ли выполняет тот же объём работы на тренировках, что и новички сборной. Думаю, перед следующем сезоном он будет больше тренироваться на высоте и будет лучше подготовлен", — приводит слова Бьорндалена TV2.

Напомним, 7 февраля стартует чемпионат мира по биатлону — 2024. Соревнования пройдут в Нове-Место (Чехия).

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