Итальянский тренер возглавил сборную Латвии по футболу

В понедельник, 5 февраля, руководство Латвийской федерации футбола (ЛФФ) приняло решение утвердить кандидатуру итальянского специалиста Паоло Николато на вакантный пост главного тренера сборной Латвии по футболу.

Как известно, сборная Латвии была без главного тренера с ноября прошлого года, когда Совет ЛФФ решил разорвать рабочие отношения с Дайнисом Казакевичем, возглавлявшим сборную с 2020 года. Причина увольнения – неутешительные результаты команды в прошлом году: одна победа и девять поражений в десяти матчах.

Предыдущие семь лет 57-летний Николато работал с молодежными командами Италии.

