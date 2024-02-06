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Итальянский тренер возглавил сборную Латвии по футболу

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Шанс проявить себя для опытного специалиста

Итальянский тренер возглавил сборную Латвии по футболу

lff

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В понедельник, 5 февраля, руководство Латвийской федерации футбола (ЛФФ) приняло решение утвердить кандидатуру итальянского специалиста Паоло Николато на вакантный пост главного тренера сборной Латвии по футболу.

Как известно, сборная Латвии была без главного тренера с ноября прошлого года, когда Совет ЛФФ решил разорвать рабочие отношения с Дайнисом Казакевичем, возглавлявшим сборную с 2020 года. Причина увольнения – неутешительные результаты команды в прошлом году: одна победа и девять поражений в десяти матчах.

Предыдущие семь лет 57-летний Николато работал с молодежными командами Италии.

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Источник:
lff
Опубликовал: Александр Бураков
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