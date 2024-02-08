В Израиле отреагировали на призыв к отстранению футбольной сборной
12 стран хотят отстранить сборную Израиля по футболу от соревнований
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор израильской Федерации футбола Нив Гольдштейн отреагировал на возможное отстранение сборной Израиля от международных турниров. Напомним, ранее стало известно, что 12 ближневосточных стран хотят отстранить сборную Израиля по футболу от соревнований из-за операции в секторе Газа.
"Я верю, что ФИФА не будет вмешивать политику в футбол. Мы против вовлечения политиков в футбол и участия в политических вопросах спорта в целом.
Следовательно, мы концентрируемся только на футбольных вопросах, и наша мечта - пройти квалификацию на чемпионат Европы 2024 года, и я с нетерпением жду мира во всем мире", - приводит слова Гольдштейна Sky Sports.
Ранее Гольдштейн заявил о том, что ситуация Израиля отличается от ситуации России, поэтому проводить аналогию между отстранением стран нельзя.
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