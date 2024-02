Аль-Хиляль одержал победу над Аль-Насром в товарищеском матче и выиграл товарищеский турнир

Сегодня, 8 февраля, состоялся товарищеский матч "Аль-Хиляль" - "Аль-Наср" в рамках турнира Riyadh Season Cup.

Встреча двух клубов состоялась на стадионе "Kingdom Arena" и завершилась со счетом - 2:0 в пользу "Аль-Хиляля".

В первом тайме аравийцам удалось реализовать два момента. Автором первого гола является Милинкович-Савич (17'), а Аль-Досари на 30-й минуте закрепляет победу "Аль-Хиляля".

From #Kingdom_Arena ????️

We’re the Champions of #RiyadhSeason Cup ????



CONGRATS ????????#AlHilal ???? pic.twitter.com/A5M2FQn01G