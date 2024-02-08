Аль-Хиляль одержал победу над Аль-Насром в товарищеском матче и выиграл товарищеский турнир
2:0
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 8 февраля, состоялся товарищеский матч "Аль-Хиляль" - "Аль-Наср" в рамках турнира Riyadh Season Cup.
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Встреча двух клубов состоялась на стадионе "Kingdom Arena" и завершилась со счетом - 2:0 в пользу "Аль-Хиляля".
В первом тайме аравийцам удалось реализовать два момента. Автором первого гола является Милинкович-Савич (17'), а Аль-Досари на 30-й минуте закрепляет победу "Аль-Хиляля".
From #Kingdom_Arena ????️— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 8, 2024
We’re the Champions of #RiyadhSeason Cup ????
CONGRATS ????????#AlHilal ???? pic.twitter.com/A5M2FQn01G
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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