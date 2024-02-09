Организаторы вернут 50% от стоимости билетов на матч Интер Майами из-за отсутствия Месси на поле
Продолжение конфузной истории
AP News
Компания Tatler Asia, являющаяся организатором товарищеской игры с участием "Интер Майами" в Гонконге, заявила, что вернет 50% возмещение владельцам билетов на сумму 7,2 миллиона долларов.
Давление на компанию было настолько высоко, что ее представители публично извинились перед зрителями в пятничном заявлении и обвинили американский клуб в произошедшем.
"Мы вложили нашу кровь и пот, чтобы провести футбольный матч мирового класса в Гонконге, и мы были разочарованы вместе со всеми вами. По контракту "Интер Майами" обязался, что его звездные игроки - Месси, Альба, Бускетс и Суарес должны сыграть по 45 минут, если не получат травму. Но затем нам сообщили, что Месси и Суарес не выйдут на поле из-за травм", – цитирует заявление Tatler Asia издание Fortune.
Напомним, отсутствие Месси на поле в товарищеском матче вызвало массовое возмущение со стороны болельщиков, а также представителей государственных структур Китая и Гонконга.
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