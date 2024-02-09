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Организаторы вернут 50% от стоимости билетов на матч Интер Майами из-за отсутствия Месси на поле

Общие новости

Продолжение конфузной истории

Организаторы вернут 50% от стоимости билетов на матч Интер Майами из-за отсутствия Месси на поле

AP News

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Компания Tatler Asia, являющаяся организатором товарищеской игры с участием "Интер Майами" в Гонконге, заявила, что вернет 50% возмещение владельцам билетов на сумму 7,2 миллиона долларов.

Давление на компанию было настолько высоко, что ее представители публично извинились перед зрителями в пятничном заявлении и обвинили американский клуб в произошедшем.

"Мы вложили нашу кровь и пот, чтобы провести футбольный матч мирового класса в Гонконге, и мы были разочарованы вместе со всеми вами. По контракту "Интер Майами" обязался, что его звездные игроки - Месси, Альба, Бускетс и Суарес должны сыграть по 45 минут, если не получат травму. Но затем нам сообщили, что Месси и Суарес не выйдут на поле из-за травм", – цитирует заявление Tatler Asia издание Fortune.

Напомним, отсутствие Месси на поле в товарищеском матче вызвало массовое возмущение со стороны болельщиков, а также представителей государственных структур Китая и Гонконга.

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Лионель Месси Товарищеский матч Интер Майами
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Источник:
Fortune
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
09.02.2024 в 13:25
Ну так... Люди бажали влаштувати ВЕЛИКЕ шоу з ВЕЛИКИМИ зірками за ВЕЛИКІ гроші Але щось не склалося Зірки були не у формі, бо півтора десятиліття у ВЕЛИКОМУ футболі не обходиться без травм... PS Утім відшкодування 7,2 млн баксів... за те що вболівальники не змогли побачити кращого футболіста початку століття це щось неймовірне. Раніше писали, що за матч зі збірною Аргентини за участі Мессі організатори виплачують на пару мільйонів більше...
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
09.02.2024 в 13:25
Ну так... Люди бажали влаштувати ВЕЛИКЕ шоу з ВЕЛИКИМИ зірками за ВЕЛИКІ гроші Але щось не склалося Зірки були не у формі, бо півтора десятиліття у ВЕЛИКОМУ футболі не обходиться без травм... PS Утім відшкодування 7,2 млн баксів... за те що вболівальники не змогли побачити кращого футболіста початку століття це щось неймовірне. Раніше писали, що за матч зі збірною Аргентини за участі Мессі організатори виплачують на пару мільйонів більше...
Ответить
0
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