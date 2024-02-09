Экс-игрок Барселоны и сборной Франции раскритиковал Азара

Бывший игрок сборной Франции, а также "Милана" и "Барселоны" Кристоф Дюгарри остался недовольным высказыванием Эдена Азара, завершившего в 2023 году карьеру, о том, что бельгиец не придерживался диеты и рекомендаций специалистов по спортивному питанию.

"Хорошо, что он признался, но, наверное, можно было и раньше сказать, не так ли? Надо всегда быть честными с руководством, это признак профессионализма. Азар говорил руководству о том, что он был пьян?

Говорил ли об этом партнерам по команде? Азар был великолепным игроком, но это позор для болельщиков, которые заплатили, чтобы увидеть его игру.

Его интервью высмеивает мир футбола. Если ты хочешь вести себя как смелый парень, ты должен сказать это раньше", - приводит слова Дюгарри RMC Sport.