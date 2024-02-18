Справился уже на пятой секунде. ВИДЕО, как нападающий Зальцбурга забил самый быстрый гол в истории лиги

В рамках 19 тура австрийской Бундеслиги встречались "БВ Линц" и "Зальцбург". Матч между одним из представителей низшей части турнирной таблицы и лидером чемпионата завершился вничью 1:1.

Счет в этой встрече был открыт уже на пятой секунде. Несмотря на то, что именно "БВ Линц" разводил мяч из центра поля, первыми забили гости.

Нападающий “быков” Петар Ратков сам побежал в прессинг голкипера и заставил его ошибиться. От ноги форварда мяч полетел в ворота.

Unfassbare Szene! @RedBullSalzburg geht gegen @BlauWeissLinz nach sechs Sekunden in Führung!!! ⚽



???? BW Linz gegen Salzburg jetz live auf Sky Sport Austria 3! #SkyBuliAT #BWLRBS pic.twitter.com/4T9WgGyDRV — Sky Sport Austria (@SkySportAustria) February 17, 2024

Как сообщает Opta, этот гол стал самым быстрым за всю историю австрийской Бундеслиги.

Это второй гол 20-летнего серба Раткова в последних двух матчах. До этого с начала чемпионата он отличился также дважды.

“Зальцбург” находится на первом месте турнирной таблицы Бундеслиги, опережая второй “Штурм” на три очка. Правда, у “Штурма” есть еще матч в запасе.