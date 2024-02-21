Сичинава: Рассматриваю любые варианты продолжения карьеры

Бывший нападающий "Ингульца" и "Колоса" Ника Сичинава рассказал о поисках новой команды.

– Ника, вы уже определились с новой командой?

– Я сейчас в Грузии и пока что без команды.

– Вы ранее говорили, что можете вернуться в Украину. Как обстоят дела с этим вариантом?

– Да, есть и сейчас такая возможность, но семья не может со мной приехать, и поэтому из-за этого не получается. Надеюсь, скоро все закончится и мы вернемся домой!

– А вообще не против поиграть в Грузии или рассматриваете другой вариант?

– В Грузии неплохой уровень чемпионата, есть хорошие команды. В моем городе тоже команда из вышей лиги – "Поти" Колхети.

Если все нормально будет и смогу забрать семью из Финляндии, может и тут останемся. Но пока ничего конкретного. Я сейчас рассматриваю любые варианты продолжения карьеры. У меня жена и дети остались в Финляндии, так как у детей нет паспортов и не могу их забирать.

Пока что ждем документы, которые должны сделать до конца месяца. Мы в посольство Украины не могли попасть 1,5 года. У нас ребенок родился там, поэтому надо было через посольство все делать, а там сейчас очень большие очереди. Вот такие дела, - рассказал Сичинава.

Напомним, что летом прошлого года грузин покинул киргизский "Алай" и с тех пор находится без клуба. В Украине Сичинава выступал сначала за "Ингулец", а затем за "Колос", но с началом полномасштабного вторжения покинул ковалевский клуб.