Сичинава: Рассматриваю любые варианты продолжения карьеры
Форвард может остаться в Грузии
Бывший нападающий "Ингульца" и "Колоса" Ника Сичинава рассказал о поисках новой команды.
– Ника, вы уже определились с новой командой?
– Я сейчас в Грузии и пока что без команды.
– Вы ранее говорили, что можете вернуться в Украину. Как обстоят дела с этим вариантом?
– Да, есть и сейчас такая возможность, но семья не может со мной приехать, и поэтому из-за этого не получается. Надеюсь, скоро все закончится и мы вернемся домой!
– А вообще не против поиграть в Грузии или рассматриваете другой вариант?
– В Грузии неплохой уровень чемпионата, есть хорошие команды. В моем городе тоже команда из вышей лиги – "Поти" Колхети.
Если все нормально будет и смогу забрать семью из Финляндии, может и тут останемся. Но пока ничего конкретного. Я сейчас рассматриваю любые варианты продолжения карьеры. У меня жена и дети остались в Финляндии, так как у детей нет паспортов и не могу их забирать.
Пока что ждем документы, которые должны сделать до конца месяца. Мы в посольство Украины не могли попасть 1,5 года. У нас ребенок родился там, поэтому надо было через посольство все делать, а там сейчас очень большие очереди. Вот такие дела, - рассказал Сичинава.
Напомним, что летом прошлого года грузин покинул киргизский "Алай" и с тех пор находится без клуба. В Украине Сичинава выступал сначала за "Ингулец", а затем за "Колос", но с началом полномасштабного вторжения покинул ковалевский клуб.
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