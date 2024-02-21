Месси передал свой восьмой Золотой мяч в музей Барселоны
Там хранятся остальные трофеи Лео
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси сделал красивый поступок по отношению к "Барселоне".
36-летний форвард передал свой восьмой Золотой мяч в клубный музей "блаугранас", сообщает журналист Мигель Бласкес.
Лео завоевал последнюю награду будучи игроком клуба МЛС. Однако он решил отдать приз музею, в котором хранятся семь его предыдущих индивидуальных трофеев. Шесть из них аргентинец добыл в составе испанцев, еще один — во время выступлений в "ПСЖ".
Напомним, Месси выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год. В общей сложности он сыграл за каталонцев 778 матчей, в которых забил 672 гола и отдал 303 ассиста.
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