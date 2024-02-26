Месси забивает 20-й год подряд в официальных матчах
Выдающееся достижение аргентинца
Sky Sports
Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси принёс команде ничью на последних минутах в матче против "Лос-Анджелес Гэлакси" во 2-м туре MLS. Этот гол стал для аргентинца первым в 2024 году.
Таким образом, Лионель 20-й год подряд забивает в официальных поединках.
Начало этой серии Месси установил 1 мая 2005 года во время выступлений за "Барселону" в игре против "Альбасете" (2:0) в рамках Ла Лиги в возрасте 17-и лет.
Lionel Messi has now scored at least a goal for the 20th consecutive year from 2005 to 2024.. ???????????? pic.twitter.com/7zkBUv1pq8— All About Argentina ???????????? (@AlbicelesteTalk) February 26, 2024
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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