Месси забивает 20-й год подряд в официальных матчах

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси принёс команде ничью на последних минутах в матче против "Лос-Анджелес Гэлакси" во 2-м туре MLS. Этот гол стал для аргентинца первым в 2024 году.

Таким образом, Лионель 20-й год подряд забивает в официальных поединках.

Начало этой серии Месси установил 1 мая 2005 года во время выступлений за "Барселону" в игре против "Альбасете" (2:0) в рамках Ла Лиги в возрасте 17-и лет.

Lionel Messi has now scored at least a goal for the 20th consecutive year from 2005 to 2024.. ???????????? pic.twitter.com/7zkBUv1pq8