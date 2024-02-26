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Месси забивает 20-й год подряд в официальных матчах

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Выдающееся достижение аргентинца

Месси забивает 20-й год подряд в официальных матчах

Sky Sports

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Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси принёс команде ничью на последних минутах в матче против "Лос-Анджелес Гэлакси" во 2-м туре MLS. Этот гол стал для аргентинца первым в 2024 году.

Таким образом, Лионель 20-й год подряд забивает в официальных поединках.

Начало этой серии Месси установил 1 мая 2005 года во время выступлений за "Барселону" в игре против "Альбасете" (2:0) в рамках Ла Лиги в возрасте 17-и лет.

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Лионель Месси Интер Майами
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Опубликовал: Александр Бураков
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