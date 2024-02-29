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Бывший тренер Лацио и сборной Швейцарии возглавил Алжир

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Продолжительность контракта пока неизвестна

Бывший тренер Лацио и сборной Швейцарии возглавил Алжир

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Алжирская футбольная федерация объявила о назначении Владимира Петковича новым главным тренером сборной.

Тренер будет готовить сборную Алжира к матчам квалификации Чемпионата мира-2026. Продолжительность сотрудничества не разглашается.

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60-летний специалист был без работы с 2022 года после того, как покинул французский клуб "Бордо".

Владимир возглавлял такие команды как "Лацио" (2012-2014) и сборную Швейцарии (2014-2021).

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Источник:
La Vague Verte
Опубликовал: Екатерина Власова
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