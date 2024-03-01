Ди Мария - о Роналду: На поле он всегда хочет быть номером один, но за его пределами это совсем другой человек
Анхель Ди Мария рассказал о своем бывшем одноклубнике
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший вингер "Реал Мадрид" Анхель Ди Мария рассказал о португальце Криштиану Роналду.
"Я пригласил Криштиану на свой первый день рождения в Мадриде. Я не думал, что он придет, но Роналду пришел. В конце концов он общался с моими друзьями, как никто другой. Это меня удивило.
На поле он всегда хочет быть номером один, но за его пределами Криштиану совсем другой человек. Он классный".
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Источник:Football__Tweet
Опубликовал: Екатерина Власова
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