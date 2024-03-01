Ди Мария - о Роналду: На поле он всегда хочет быть номером один, но за его пределами это совсем другой человек

Бывший вингер "Реал Мадрид" Анхель Ди Мария рассказал о португальце Криштиану Роналду.

"Я пригласил Криштиану на свой первый день рождения в Мадриде. Я не думал, что он придет, но Роналду пришел. В конце концов он общался с моими друзьями, как никто другой. Это меня удивило.

На поле он всегда хочет быть номером один, но за его пределами Криштиану совсем другой человек. Он классный".