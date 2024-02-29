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Аль-Наср без Роналду не смог обыграть Аль-Хазем

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Аравийцам не помог хет-трик Андерсона Талиски

Аль-Наср без Роналду не смог обыграть Аль-Хазем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

29 февраля "Аль-Наср" сыграл вничью с "Аль-Хаземом" (4:4) в 22-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Португалец Криштиану Роналду не участвовал в этом поединке из-за дисквалификации.

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"Аль-Насру" не помог хет-трик Андерсона Талиски, хозяева вели в счете, но на 99-й минуте защитник Пауло Рикардо забил решающий гол - 4:4.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Андерсон Талиска
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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