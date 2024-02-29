Аль-Наср без Роналду не смог обыграть Аль-Хазем
Аравийцам не помог хет-трик Андерсона Талиски
Getty Images/Global Images Ukraine
29 февраля "Аль-Наср" сыграл вничью с "Аль-Хаземом" (4:4) в 22-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Португалец Криштиану Роналду не участвовал в этом поединке
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"Аль-Насру" не помог хет-трик Андерсона Талиски, хозяева вели в счете, но на 99-й минуте защитник Пауло Рикардо забил решающий гол - 4:4.
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