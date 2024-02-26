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Криштиану Роналду продолжает судебную тяжбу с Ювентусом
Ювентус задолжал игроку 19,5 миллионов евро
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Криштиану Роналду продолжает судебную тяжбу со своим бывшим клубом "Ювентусом" относительно задолженности по заработной плате в размере 19,5 млн евро.
Спор продолжается с тех пор, как Роналду покинул Турин и вернулся в "Манчестер Юнайтед" в августе 2021 года. Игрок настаивает на том, что ему все еще должны 19,5 млн евро заработной платы. Но "Ювентус" утверждает, что Криштиану отказался от прав на любые невыплаченные деньги.
Ожидается, что суд вынесет свой вердикт до 22 апреля.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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