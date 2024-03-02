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Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже

Общие новости
Обновлено

Джорджина Родригес надела интересный наряд

Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже

Фото: з вільних джерел

Новина українською

Девушка форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду удивила публику на недавнем показе мод, который проходил в Париже.

Модель вышла на подиум одетая в красное платье, которое было совмещено с футбольной формой. Сама джерси была похожа на форму "Манчестер Юнайтед", также на ней была изображена фамилия португальского нападающего с его фирменной семеркой.

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Криштиану и Джорджина не являются мужем и женой, однако вместе воспитывают пятерых детей.

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Криштиану Роналду Джорджина Родригес
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Источник:
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Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
02.03.2024 в 22:09
Вся красная! Коммунистка что-ли?
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.03.2024 в 22:09
Вся красная! Коммунистка что-ли?
Ответить
0
0

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