Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже

Девушка форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду удивила публику на недавнем показе мод, который проходил в Париже.

Модель вышла на подиум одетая в красное платье, которое было совмещено с футбольной формой. Сама джерси была похожа на форму "Манчестер Юнайтед", также на ней была изображена фамилия португальского нападающего с его фирменной семеркой.

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Криштиану и Джорджина не являются мужем и женой, однако вместе воспитывают пятерых детей.

Georgina Rodriguez en mode Cristiano Ronaldo à la fashion week ❤️ pic.twitter.com/Sx4Ps3I6Vl — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) March 1, 2024