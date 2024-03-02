Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
Джорджина Родригес надела интересный наряд
Фото: з вільних джерел
Девушка форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду удивила публику на недавнем показе мод, который проходил в Париже.
Модель вышла на подиум одетая в красное платье, которое было совмещено с футбольной формой. Сама джерси была похожа на форму "Манчестер Юнайтед", также на ней была изображена фамилия португальского нападающего с его фирменной семеркой.
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Криштиану и Джорджина не являются мужем и женой, однако вместе воспитывают пятерых детей.
Georgina Rodriguez en mode Cristiano Ronaldo à la fashion week ❤️ pic.twitter.com/Sx4Ps3I6Vl— Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) March 1, 2024
Georgina Rodríguez desfila para Vetements con una camiseta firmada por Cristiano Ronaldo ???? pic.twitter.com/tnPHx8Py8V— HIGHXTAR. (@highxtar_) March 1, 2024
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