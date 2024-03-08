Аль-Раед Йовичевича в Саудовской Аравии обыграл Аль-Наср Роналду и Каштру
Команда Роналду почти потеряла шансы на чемпионство
instagram.com/alraedclub
7 марта состоялись несколько матчей 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в одном из которых "Аль-Раед", Игора Йовичевича на выезде играл с "Аль-Насром" Криштиану Роналду и Луиша Каштру.
Матч закончился если не сенсационно, но точно неожиданно – гости обыграли хозяев со счетом 3:1.
Роналду отыграл весь матч, результативными действиями не отметился.
После этого поражения команда звездного португальца фактически теряет шансы на чемпионство, имея уже на 12 потерянных очков больше, чем лидер – "Аль-Хиляль". "Аль-Раед" идет на 12-м месте в таблице.
"Аль-Наср" – "Аль-Раед" 1:3
Голы: Яхья, 24 – Эль-Беркауи, 18, Фузаир, 46, Саюд, 87
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