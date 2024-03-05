"Просто заткнись". Чемпион мира и Европы жёстко раскритиковал Роналду

Бывший защитник "Челси", чемпион мира и Европы Франк Лебеф подверг жёсткой критике нападающего Криштиану Роналду за его заявление о том, что саудовская лига превосходит по уровню чемпионат Франции.

"Меня раздражает, когда я слышу, как Роналду говорит, что Саудовский чемпионат лучше, чем Лига 1.

Как вы думаете, почему он решил сделать этот комментарий о чемпионате Франции, а не о португальской лиге? Это потому, что Месси играл в Лиге 1.

Я очень уважаю его как игрока, но чёрт возьми, просто заткнись! Это несправедливо по отношению к Лиге 1", - приводит слова Лебёфа Daily Mail.