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"Просто заткнись". Чемпион мира и Европы жёстко раскритиковал Роналду

Общие новости

Экс-футболист категорически не согласен с Криштиану

"Просто заткнись". Чемпион мира и Европы жёстко раскритиковал Роналду

Morocco world news

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Бывший защитник "Челси", чемпион мира и Европы Франк Лебеф подверг жёсткой критике нападающего Криштиану Роналду за его заявление о том, что саудовская лига превосходит по уровню чемпионат Франции.

"Меня раздражает, когда я слышу, как Роналду говорит, что Саудовский чемпионат лучше, чем Лига 1.

Как вы думаете, почему он решил сделать этот комментарий о чемпионате Франции, а не о португальской лиге? Это потому, что Месси играл в Лиге 1.

Я очень уважаю его как игрока, но чёрт возьми, просто заткнись! Это несправедливо по отношению к Лиге 1", - приводит слова Лебёфа Daily Mail.

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Криштиану Роналду Саудовская Аравия Лига 1 Франк Лебеф
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
05.03.2024 в 11:47
Ну так маленький хлопчик завжди пнувся виглядати краще ніж його великий сусід
sticker
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
05.03.2024 в 11:47
Ну так маленький хлопчик завжди пнувся виглядати краще ніж його великий сусід
sticker
Ответить
0
0

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