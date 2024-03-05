"Просто заткнись". Чемпион мира и Европы жёстко раскритиковал Роналду
Экс-футболист категорически не согласен с Криштиану
Morocco world news
Бывший защитник "Челси", чемпион мира и Европы Франк Лебеф подверг жёсткой критике нападающего Криштиану Роналду за
"Меня раздражает, когда я слышу, как Роналду говорит, что Саудовский чемпионат лучше, чем Лига 1.
Как вы думаете, почему он решил сделать этот комментарий о чемпионате Франции, а не о португальской лиге? Это потому, что Месси играл в Лиге 1.
Я очень уважаю его как игрока, но чёрт возьми, просто заткнись! Это несправедливо по отношению к Лиге 1", - приводит слова Лебёфа Daily Mail.
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Источник:Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
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Spokoyno (Київ)
05.03.2024 в 11:47
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