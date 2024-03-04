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Чемпион мира-1998 Лебёф: Португалия – один из фаворитов на Евро, но с Роналду они не выиграют
Легенда Челси уколол Криштиану
Morocco world news
Экс-игрок лондонского "Челси" и сборной Франции Франк Лебёф оценил шансы сборной Португалии на победу на чемпионате Европы-2024.
"Португалия для меня на самом деле является одним из претендентов на летний чемпионат Европы. Думаю, они могут выиграть Евро, но только если Криштиану Роналду не будет играть", - приводит слова француза Mirror.
Напомним, последний раз сборная Португалии выиграла чемпионат Европы в 2016-м году, обыграв в финале Францию со счётом 1:0. Роналду в том матче был заменён в первом тайме из-за травмы.
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