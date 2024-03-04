Роналду опубликовал пост накануне своего возвращения после дисквалификации
Звёздный форвард вновь рвётся на поле
Getty Images
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду опубликовал пост в своём аккаунте в социальной сети X (ранее - Twitter) накануне своего возвращения на поле после дисквалификации.
"Готов к завтрашнему дню", — написал Криштиану.
Напомним, ранее
Сегодня, 4 марта, "Аль-Наср" проведёт первую встречу в рамках двухматчевого противостояния в рамках 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов с "Аль-Айном".
Ready for tomorrow ???? pic.twitter.com/U83xg421JH— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 3, 2024
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