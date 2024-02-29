Роналду дисквалифицирован за неприличный жест у паха в Саудовской Аравии

"Аль-Наср" проведет один матч без главного лидера команды - Криштиану Роналду.

Комитет по этике и дисциплине Саудовской лиги решил наказать португальского нападающего за непристойный жест в адрес фанатов "Аль-Шабаба", сообщает Ge.Globo.

Несмотря на письмо с объяснениями, отправленное Роналду в комитет в среду утром, игрок будет оштрафован на 2,6 тысячи долларов и дисквалифицирован на один поединок. Помимо этого, 39-летний форвард должен будет выплатить $ 5,3 тыс. "Аль-Шабабу".

Таким образом, Криштиану пропустит сегодняшний матч чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Хазмы".