Роналду дисквалифицирован за неприличный жест у паха в Саудовской Аравии
Легенде футбола не простили последний проступок
The Business Standard
"Аль-Наср" проведет один матч без главного лидера команды - Криштиану Роналду.
Комитет по этике и дисциплине Саудовской лиги решил наказать португальского нападающего за непристойный жест в адрес фанатов "Аль-Шабаба", сообщает Ge.Globo.
Несмотря на письмо с объяснениями, отправленное Роналду в комитет в среду утром, игрок будет оштрафован на 2,6 тысячи долларов и дисквалифицирован на один поединок. Помимо этого, 39-летний форвард должен будет выплатить $ 5,3 тыс. "Аль-Шабабу".
Таким образом, Криштиану пропустит сегодняшний матч чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Хазмы".
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Источник:Globo
Опубликовал: Александр Бураков
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