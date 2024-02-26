Роналду может получить наказание за неприличный жест в адрес фанатов в ответ на кричалку о Месси

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду подвергся шквалу критики из-за непристойного жеста после победы над "Аль-Шабабом" со счетом 3:2 в чемпионате Саудовской Аравии в воскресенье.

После финального свистка в социальных сетях было запечатлено, как Роналду прижимает ухо ладонью, а затем неоднократно вытягивает руку вперёд перед областью таза. Судя по всему, жест была адресован болельщикам соперника.

На заднем плане можно было услышать кричалки с именем давнего конкурента португальца - Лионеля Месси. Инцидент не был показан по телевидению, но некоторые саудовские эксперты заявили, что Роналду следует подвергнуть санкциям. Саудовская газета Asharq al-Awsat сообщила, что национальная федерация футбола (SAFF) уже начала расследование инцидента.

"Дисциплинарному комитету предстоит самое большое испытание. Мы подождем и посмотрим. Все имеет свои пределы, независимо от того, насколько вы знамениты. Вот как обстоят дела в высших лигах", — сказал Валид Аль Фаррадж, известный саудовский писатель и телеведущий.

Напомним, это уже не первый подобный инцидент с участием 39-летнего форварда во время выступлений за "Аль-Наср". В апреле прошлого года Криштиану показал непристойный жест, схватившись за гениталии на пути к трибуне, а несколько недель назад подтёрся выброшенным ему в подтрибунном помещении шарфом "Аль-Хиляля".