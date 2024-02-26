Роналду может получить наказание за неприличный жест в адрес фанатов в ответ на кричалку о Месси
Очередная проделка Криштиану
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду подвергся шквалу критики из-за непристойного жеста после победы над "Аль-Шабабом" со счетом 3:2 в чемпионате Саудовской Аравии в воскресенье.
После финального свистка в социальных сетях было запечатлено, как Роналду прижимает ухо ладонью, а затем неоднократно вытягивает руку вперёд перед областью таза. Судя по всему, жест была адресован болельщикам соперника.
На заднем плане можно было услышать кричалки с именем давнего конкурента португальца - Лионеля Месси. Инцидент не был показан по телевидению, но некоторые саудовские эксперты заявили, что Роналду следует подвергнуть санкциям. Саудовская газета Asharq al-Awsat сообщила, что национальная федерация футбола (SAFF) уже начала расследование инцидента.
"Дисциплинарному комитету предстоит самое большое испытание. Мы подождем и посмотрим. Все имеет свои пределы, независимо от того, насколько вы знамениты. Вот как обстоят дела в высших лигах", — сказал Валид Аль Фаррадж, известный саудовский писатель и телеведущий.
Напомним, это уже не первый подобный инцидент с участием 39-летнего форварда во время выступлений за "Аль-Наср". В апреле прошлого года Криштиану показал непристойный жест, схватившись за гениталии на пути к трибуне, а
Cristiano Ronaldo’s gesture after opposition fans chanted “Messi” all game.— Photos of Football (@photosofootball) February 25, 2024
pic.twitter.com/zBfKyXgS9e
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