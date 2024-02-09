Роналду подтёрся шарфом Аль-Хиляля после выкриков "Месси, Месси" с трибун
Криштиану явно остался недоволен фанатами
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на поведение со стороны болельщиков "Аль-Хиляля" (0:2) в финале товарищеского турнира Riyadh Season Cup 2024.
Почти при каждом касании мяча легенды мадридского "Реала" и "Манчестер Юнайтед" фанаты скандировали фамилию Лионеля Месси. На этом травля Криштиану не закончилась: во время ухода португальца в подтрибунное помещение, болельщики соперника забросали его клубными шарфами. Один из них Роналду поднял, затем засунул в шорты, подтёрся и бросил обратно.
Напомним, поединок прошёл в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде. У победителей голами отметились Сергей Милинкович-Савич и Салим Аль-Давсари.
Al Hilal fans chant ‘Messi, Messi, Messi’— Troll Football (parody) (@Troll_Fotballl) February 8, 2024
Even in Saudi Arabia, Ronaldo can’t escape Messi’s shadow ????????pic.twitter.com/vRAhEtpn1H
Desagradable gesto de Cristiano Ronaldo tras la derrota de Al-Nassr contra Al Hilal. pic.twitter.com/LPGh0HQSfq— Pablo Giralt (@giraltpablo) February 8, 2024
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