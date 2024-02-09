Роналду подтёрся шарфом Аль-Хиляля после выкриков "Месси, Месси" с трибун

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на поведение со стороны болельщиков "Аль-Хиляля" (0:2) в финале товарищеского турнира Riyadh Season Cup 2024.

Почти при каждом касании мяча легенды мадридского "Реала" и "Манчестер Юнайтед" фанаты скандировали фамилию Лионеля Месси. На этом травля Криштиану не закончилась: во время ухода португальца в подтрибунное помещение, болельщики соперника забросали его клубными шарфами. Один из них Роналду поднял, затем засунул в шорты, подтёрся и бросил обратно.

Напомним, поединок прошёл в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде. У победителей голами отметились Сергей Милинкович-Савич и Салим Аль-Давсари.



Al Hilal fans chant ‘Messi, Messi, Messi’



Even in Saudi Arabia, Ronaldo can’t escape Messi’s shadow ????????pic.twitter.com/vRAhEtpn1H — Troll Football (parody) (@Troll_Fotballl) February 8, 2024