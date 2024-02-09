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Роналду подтёрся шарфом Аль-Хиляля после выкриков "Месси, Месси" с трибун

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Криштиану явно остался недоволен фанатами

Роналду подтёрся шарфом Аль-Хиляля после выкриков "Месси, Месси" с трибун

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на поведение со стороны болельщиков "Аль-Хиляля" (0:2) в финале товарищеского турнира Riyadh Season Cup 2024.

Почти при каждом касании мяча легенды мадридского "Реала" и "Манчестер Юнайтед" фанаты скандировали фамилию Лионеля Месси. На этом травля Криштиану не закончилась: во время ухода португальца в подтрибунное помещение, болельщики соперника забросали его клубными шарфами. Один из них Роналду поднял, затем засунул в шорты, подтёрся и бросил обратно.

Напомним, поединок прошёл в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде. У победителей голами отметились Сергей Милинкович-Савич и Салим Аль-Давсари.

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Лионель Месси Криштиану Роналду Аль-Наср Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
09.02.2024 в 09:32
От тобі і різниця у класі та вихованні! Сумніваюся, щоб хтось з вболівальників Барси чи ПСЖ намагався зачепити Мессі вигуками "Роналду!" Бо справжні вболівальники чудово розуміють різницю між ними... Та і Ліонель не реагував на ці вихідки
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
09.02.2024 в 09:32
От тобі і різниця у класі та вихованні! Сумніваюся, щоб хтось з вболівальників Барси чи ПСЖ намагався зачепити Мессі вигуками "Роналду!" Бо справжні вболівальники чудово розуміють різницю між ними... Та і Ліонель не реагував на ці вихідки
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Algrab (Костопiль)
09.02.2024 в 09:24
Молодець...Гарно відповів мессодрочерам....Оленю, твій вихід!
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