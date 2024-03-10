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Роналду: Я совершенно счастлив играть в Саудовской Аравии

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Криштиану продолжает восхвалять эту страну

Роналду: Я совершенно счастлив играть в Саудовской Аравии

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Португальский нападающий "Аль-Насру" Криштиану Роналду рассказал о своих ощущениях от футбола в Саудовской Аравии.

“Я счастлив быть в Саудовской Аравии, совершенно счастлив. Я рад представлять “Аль-Наср”, и для меня наш сезон положительный, потому что до сих пор мы имели шанс во всех турнирах”, - сказал Роналду.

Криштиану выступает за “Аль-Наср” с января прошлого года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне португалец отличился 28 голами и 11 ассистами в 31 матче во всех турнирах.

Добавим, что "Аль-Наср" занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, уступая "Аль-Хилялю" 12 очками. Параллельно команда Роналду выступает в азиатской Лиге чемпионов, где находится на стадии 1/4 финала.

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Криштиану Роналду Аль-Наср
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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