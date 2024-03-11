Сборные России и Беларуси проведут товарищеский поединок

Сборные России и Беларуси договорились о проведении товарищеского матча, сообщает РФС.

Встреча состоится в июне 2024 года и, вероятнее всего, пройдёт в Минске.

Напомним, что в ближайшее время Россия также проведет спарринги с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта).

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины сборная России не имеет права участвовать в официальных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. Московиты проводят только товарищеские поединки.