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Сборные России и Беларуси проведут товарищеский поединок

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Сборные России и Беларуси проведут товарищеский поединок

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборные России и Беларуси договорились о проведении товарищеского матча, сообщает РФС.

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Встреча состоится в июне 2024 года и, вероятнее всего, пройдёт в Минске.

Напомним, что в ближайшее время Россия также проведет спарринги с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта).

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины сборная России не имеет права участвовать в официальных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. Московиты проводят только товарищеские поединки.

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Romerik (YNWA)
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Romerik (YNWA)
11.03.2024 в 22:48
Матч Гівна проти Мочі
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