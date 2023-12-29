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Динамо - МОК: Зачем вам позориться с этими полумерами, нейтральными статусами и отсутствием флагов?

Премьер-лига

Динамо в очередной раз призвало отстранить россиян от всех международных соревнований

Динамо - МОК: Зачем вам позориться с этими полумерами, нейтральными статусами и отсутствием флагов?

fcdynamo.com

Новина українською

После очередного массового ракетного обстрела Украины, который РФ произвела 29 декабря, киевское "Динамо" обратилось к мировому спортивному сообществу.

"Как только цивилизованные страны пытаются найти хоть что-то человеческое у россиян – они быстро развеивают эти иллюзии. Сегодня весь мир в очередной раз убедился, что это обычные террористы и убийцы, без чести, достоинства и понимания ценности жизни.

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Мы призываем все международные федерации и Международный олимпийский комитет: отстраните российские сборные, команды и спортсменов от всех соревнований и турниров. Какая Олимпиада для страны, запускающей более 100 ракет по гражданским объектам и массово убивает обычных людей?

Какие могут быть соревнования с теми, кто одна из составных частей террористического режима и пропагандистами в спортивной форме?

Зачем вам позориться с этими полумерами, нейтральными статусами и отсутствием флагов?

Есть ли у вас сила и разум, чтобы сделать простые и понятные шаги в отношении мирового террориста, агрессора и убийцы?

Всё очень просто. Россия это государство-террорист, которому не место в цивилизованном мире. Отстраните их от Олимпиады, от всех видов и типов соревнований, уберите российских спортсменов и тренеров, где только возможно.

Они не просто убивают украинцев, когда им вздумается. Они продолжат это делать, если мировое сообщество будет и дальше искать какие-либо причины, чтобы не изолировать эту страну полностью.

На аренах Парижа и других городов не должно быть ни одного русского "спортсмена". Точка!, - говорится в заявлении "Динамо".

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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29.12.2023 в 20:43
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
29.12.2023 в 20:43
200%
Ответить
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