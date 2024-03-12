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Семь голов, непопадание Роналду с метра. Видеообзор вылета Аль-Насра из азиатской ЛЧ от экс-клуба Реброва

Общие новости
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Сверхдраматичный и результативный матч

Семь голов, непопадание Роналду с метра. Видеообзор вылета Аль-Насра из азиатской ЛЧ от экс-клуба Реброва

daily express

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Вчера, 11 марта, состоялся ответный поединок в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов АФК между саудовским "Аль-Насром" и эмиратским "Аль-Айном", который ранее возглавлял Сергей Ребров, и в составе которого Андрей Ярмоленко.

К окончанию первой половины встречи казалось, что шансов на камбэк у хозяев уже нет, однако надежду "Аль-Насру" смог вселить гол в раздевалку от Гариба. Во втором тайме саудиты забили два гола и перевели игру в овертайм.

Гол Роналду с одиннадцатиметровой отметки на 118-й минуте помог"Аль-Насру" дойти до серии пенальти, однако победу в ней праздновал "Аль-Айн".

"Аль-Наср" – "Аль-Айн" – 4:3 (по пенальти – 1:3; первый матч – 0:1)

Голы: Гариб, 45+5, Эйса, 51 (в свои ворота), Теллес, 74, Роналду, 118 (с пенальти) – Рахими, 28, 45, Аль-Шамси, 103

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Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
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