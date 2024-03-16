Лассина Траоре: Я счастлив быть в Шахтере. Можете увидеть это на моем лице

Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре пообщался с клубной пресс-службой после спарринга с "Карпатами" (2:2). В этой игре легионер отметился дублем.

- Лассина, как прокомментируешь товарищеский матч с "Карпатами"? Что скажешь об игре "Шахтера" и собственных действиях?

- Такие матчи очень полезны для приобретения кондиций, особенно для футболистов, которые не играют много. Спарринг был тяжелым, нам не удалось выступить хорошо, однако главный акцент был на кондициях, и этим мы довольны. Однако, безусловно, можем лучше.

- Ты впервые отыграл 90 минут. Как чувствуешь себя и что скажешь о своей физической форме, ведь, по мнению Мистера, ты способен на большее?

- Конечно, я могу сделать больше. Впервые сыграл 90 минут, очень рад и хочу усерднее работать, помогать команде. Когда буду находиться в хорошей физической форме, смогу показать больше хороших моментов на поле.

- Мы увидели большую мотивацию в твоих глазах. Что сейчас мотивирует?

- Как и для каждого игрока, речь идет об уверенности, а еще влияет то, как играет команда. Я счастлив быть здесь, можете увидеть это на моем лице. И это все - просто радость. Все хорошо.

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- Возможно, тебя также вдохновляет семья?

- Конечно, у меня родился первый ребенок! Это замечательно, дает дополнительную мотивацию. Появляется больше ответственности: ты играешь не только для себя, но и для всей семьи, и должен быть для нее примером.

- Из-за травмы ты не мог играть в чемпионате Украины в условиях войны. Что скажешь об УПЛ?

- Становится труднее, все команды становятся сильнее. Когда я приехал сюда, было противостояние между "Динамо" и "Шахтером", а сейчас конкурирует больше команд - "Днепр-1", "Заря", "Кривбасс". Конкуренция растет, поэтому нам полезно готовиться, чтобы иметь больше шансов.

- Каковы шансы "Шахтера" на чемпионство?

- У "Шахтера" всегда большие шансы стать чемпионом, и мы здесь для этого. У нас нет других вариантов, кроме как выиграть титул. Мы готовы и двигаемся дальше.

- Расскажи о своих планах. Отправляешься в национальную сборную?

- Да, еду в сборную. Возможно, смогу увидеть семью.