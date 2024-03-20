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Азар назвал лучший сезон в своей карьере

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Не в "Реале"

Азар назвал лучший сезон в своей карьере

Sky Sports

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Бывший вингер лондонского "Челси" и мадридского "Реала" Эден Азар рассказал о том, какой сезон считает лучшим за всю свою профессиональную карьеру.

"Мой лучший сезон? Второй сезон при Жозе Моуриньо, когда мы выиграли Премьер-лигу и Кубок лиги. Этот тренер был действительно особенным. Тяжело объяснить те чувства после матчей, когда все наши болельщики были счастливы", - вспомнил бельгиец в интервью Evening Standard.

Напомним, Азар объявил о своем уходе из футбола в возрасте всего 32 лет в октябре 2023 года. В составе "синих" Эден выступал с 2012 по 2019 годы, и завоевал за этот период по два титула английской Премьер-лиги и Лиги Европы, а также Кубок лиги и Кубок Англии.

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Источник:
Evening Standard
Опубликовал: Александр Бураков
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