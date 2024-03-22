Сборная Венгрии одерживает победу над Турцией
Доминик Собослай приносит победу своей команде
Сборная Венгрии 22 марта 2024 года провела товарищескую игру против сборной Турции. Венгры победили со счетом 1:0, гол забил Доминик Собослай на 48-й минуте встречи, реализовал пенальти.
Андраш Шафер на 90+2-й удвоил преимущество, но вмешался ВАР, отменил гол из-за офсайда у форварда.
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Напомним, что 26 марта 2024 года венгры сыграют еще один товарищеский матч против сборной Косово. Также они прошли отбор на Евро 2024. Они заняли 1-е место в группе G. Соперниками по группе были: Сербия, Черногория, Литва и Болгария.
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Источник:https://www.ua-football.com/ua
Опубликовал: Андрей Мартыник
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