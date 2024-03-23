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Сборная Испании прервала свою беспроигрышную серию из 8 матчей

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Кому они проиграли?

Сборная Испании прервала свою беспроигрышную серию из 8 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rob Casey/SNS Group

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Сборная Испании провела товарищескую встречу со сборной Колумбии 22 марта 2024 года. Матч закончился со счетом 0:1 в пользу сборной Колумбии. Победный гол забил защитник "Кристал Пэлас" Даниэль Муньос.

Следующий матч "Фурия Роха" сыграет против сборной Бразилии 26 марта 2024 года.

Напомним, что у сборной Испании прервалась беспроигрышная серия, которая длилась почти год, последнее поражение – от Шотландии 28 марта 2023 года.

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Источник:
https://www.ua-football.com/ua
Опубликовал: Андрей Мартыник
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