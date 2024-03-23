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Эксперименты не работают. Ирландия - Бельгия 0:0. Видеообзор матча

Общие новости
Обновлено

Ирландия - Бельгия ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 23.03.2024 ⋇ Международные товарищеские поединки на UA-Футбол

Эксперименты не работают. Ирландия - Бельгия 0:0. Видеообзор матча

Фото: Getty Images

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Главный тренер сборной Бельгии на матч с Ирландией вышел далеко не самым сильным, экспериментальным составом. Так прошел и весь поединок, не уверенно, без особых опасных моментов. Но, на то оно и товарищеские поединки, когда проверять игроков, как не сейчас?

Товарищеский матч
Дублин, Авива Стэдиум
Ирландия - Бельгия 0:0
На 28-й минуте Фергюсон не реализовал пенальти (вратарь)

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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