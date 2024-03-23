Эксперименты не работают. Ирландия - Бельгия 0:0. Видеообзор матча

Главный тренер сборной Бельгии на матч с Ирландией вышел далеко не самым сильным, экспериментальным составом. Так прошел и весь поединок, не уверенно, без особых опасных моментов. Но, на то оно и товарищеские поединки, когда проверять игроков, как не сейчас?

Товарищеский матч

Дублин, Авива Стэдиум

Ирландия - Бельгия 0:0

На 28-й минуте Фергюсон не реализовал пенальти (вратарь)