Эксперименты не работают. Ирландия - Бельгия 0:0. Видеообзор матча
Ирландия - Бельгия ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 23.03.2024 ⋇ Международные товарищеские поединки на UA-Футбол
Фото: Getty Images
Главный тренер сборной Бельгии на матч с Ирландией вышел далеко не самым сильным, экспериментальным составом. Так прошел и весь поединок, не уверенно, без особых опасных моментов. Но, на то оно и товарищеские поединки, когда проверять игроков, как не сейчас?
Товарищеский матч
Дублин, Авива Стэдиум
Ирландия - Бельгия 0:0
На 28-й минуте Фергюсон не реализовал пенальти (вратарь)
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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