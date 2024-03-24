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С голом на восьмой секунде. Франция – Германия 0:2. Видео голов и обзор матча

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Кроос отличился ассистом сразу же после возвращения в сборную

С голом на восьмой секунде. Франция – Германия 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Франция и Германия провели второй товарищеский матч за последние полгода. В сентябре команды встречались в Дортмунде – победу одержали подопечные тогда еще Феллера. А теперь его преемник Нагельсман также одолел французов, однако уже в гостях. В частности, стоит выделить гол, который произошел уже на восьмой секунде матча, а ассист на свой счет записал вернувшийся в сборную после долгой паузы Тони Кроос.

Франция – Германия 0:2

Голы: Вирц 1, Хаверц 49

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Германия Франция
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