С голом на восьмой секунде. Франция – Германия 0:2. Видео голов и обзор матча
Кроос отличился ассистом сразу же после возвращения в сборную
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Франция и Германия провели второй товарищеский матч за последние полгода. В сентябре команды встречались в Дортмунде – победу одержали подопечные тогда еще Феллера. А теперь его преемник Нагельсман также одолел французов, однако уже в гостях. В частности, стоит выделить гол, который произошел уже на восьмой секунде матча, а ассист на свой счет записал вернувшийся в сборную после долгой паузы Тони Кроос.
Франция – Германия 0:2
Голы: Вирц 1, Хаверц 49
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