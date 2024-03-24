С голом на восьмой секунде. Франция – Германия 0:2. Видео голов и обзор матча

Франция и Германия провели второй товарищеский матч за последние полгода. В сентябре команды встречались в Дортмунде – победу одержали подопечные тогда еще Феллера. А теперь его преемник Нагельсман также одолел французов, однако уже в гостях. В частности, стоит выделить гол, который произошел уже на восьмой секунде матча, а ассист на свой счет записал вернувшийся в сборную после долгой паузы Тони Кроос.

Франция – Германия 0:2

Голы: Вирц 1, Хаверц 49