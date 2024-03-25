Англия – Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Шанс для Айвена Тоуни?
Getty Images / Global Images Ukraine
В прошлом матче сборной Англии против бразильцев на поле в нападении вышел Олли Уоткинс. В Британии все ожидают, что на этот раз Саутгейт даст шанс проявить себя другому нападающему, который претендует на попадание в заявку команды на Евро-2024.
Конечно, основным форвардом беспрекословно остается Кейн, но кто будет его дублером. Олли Уоткинс особо проявить себя не смог, получится ли у Тоуни?
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 26 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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