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Англия – Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

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Шанс для Айвена Тоуни?

Англия – Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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В прошлом матче сборной Англии против бразильцев на поле в нападении вышел Олли Уоткинс. В Британии все ожидают, что на этот раз Саутгейт даст шанс проявить себя другому нападающему, который претендует на попадание в заявку команды на Евро-2024.

Конечно, основным форвардом беспрекословно остается Кейн, но кто будет его дублером. Олли Уоткинс особо проявить себя не смог, получится ли у Тоуни?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 26 марта.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.

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Трансляция матча Англия — Бельгия
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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