Англия – Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Когда Ромелу Лукаку нужно становиться лидером
Getty Images / Global Images Ukraine
Доменико Тедеско накануне второго товарищеского матча в рамках этого международного перерыва вновь остался без Тибо Куртуа и Кевина Де Брюйне, наверное, главных лидеров этой сборной. Однако у него остается Ромелу Лукаку, которому необходимо взять на себя роль главной звезды и лидера.
Справится ли с такой ролью нападающий "Ромы"? Узнаем совсем скоро!
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 26 марта.
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Международный товарищеский матч
26 марта. 21:45. Лондон. "Уэмбли"
Главный судья: Себастиан Гисхамер (Австрия)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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