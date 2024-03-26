Англия – Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Доменико Тедеско накануне второго товарищеского матча в рамках этого международного перерыва вновь остался без Тибо Куртуа и Кевина Де Брюйне, наверное, главных лидеров этой сборной. Однако у него остается Ромелу Лукаку, которому необходимо взять на себя роль главной звезды и лидера.

Справится ли с такой ролью нападающий "Ромы"? Узнаем совсем скоро!

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 26 марта.

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Международный товарищеский матч

26 марта. 21:45. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Себастиан Гисхамер (Австрия)

Трансляция: Megogo Football 2

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