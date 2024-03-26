  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Стало известно, какой футболист внес 1 млн евро залога за Дани Алвеса

Общие новости

Помощь Алвесу пришла не из Бразилии

Стало известно, какой футболист внес 1 млн евро залога за Дани Алвеса

Reddit

Новина українською

Нидерландский форвард мадридского "Атлетико" Мемфис Депай помог своему бывшему одноклубнику по "Барселоне" Дани Алвесу выйти из тюрьмы под залог в размере 1 млн. евро. Об этом сообщает журналист Мабхут Аль-Нарри.

Самостоятельно оплатить такую сумму Алвесу не позволили многочисленные долги и заморозка банковских счетов. Помимо этого, от помощи экс-футболисту ранее также отказался отец Неймара.

Напомним, Дани Алвеса признали виновным в изнасиловании 23-летней девушки в туалете престижного ночного клуба Барселоны, после чего суд приговорил бразильца к 4,5 годам лишения свободы.

По теме
yellow-arrow
Мбаппе: Футболисты не должны зарабатывать деньги, защищая честь своей страны
yellow-arrow
Роберто Мартинес: Роналду по-прежнему играет так, будто он моложе на 20 лет
yellow-arrow
Поражение команды Ротаня, подготовка национальной сборной Украины. Главные новости за 25-е марта
тюрьма Мемфис Депай Дани Алвес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Total Football
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости