Стало известно, какой футболист внес 1 млн евро залога за Дани Алвеса
Помощь Алвесу пришла не из Бразилии
Нидерландский форвард мадридского "Атлетико" Мемфис Депай помог своему бывшему одноклубнику по "Барселоне" Дани Алвесу выйти из тюрьмы под залог в размере 1 млн. евро. Об этом сообщает журналист Мабхут Аль-Нарри.
Самостоятельно оплатить такую сумму Алвесу не позволили многочисленные долги и заморозка банковских счетов. Помимо этого,
Напомним, Дани Алвеса признали виновным в изнасиловании 23-летней девушки в туалете престижного ночного клуба Барселоны, после чего суд приговорил бразильца к 4,5 годам лишения свободы.
Memphis Depay paid €1 million in bail for Dani Alves, to get him out of prison pic.twitter.com/cHAEAPHzVq— Total Football (@TotalFootbol) March 25, 2024
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