"Это конец". Отец Неймара отрицает внесение миллиона евро в качестве залога за Дани Алвеса

Отец нападающего "Аль-Хиляля" Неймара опроверг слухи о внесении залога за Дани Алвеса со стороны его семьи.

"Как всем известно, сначала я помогал Дане Алвесу. Без всякой привязки к какому-либо иску.

В этой же ситуации, отличной от предыдущей, в которой испанские суды уже вынесли приговор, люди спекулируют и пытаются связать мое имя и имя моего сына с вопросом, который сегодня уже не зависит от нас.

Я надеюсь, что Даниэль вместе со своей семьей найдет все ответы, которые он ищет. Для нас, для моей семьи это конец. Точка!", - написал Неймар-старший в Instagram.