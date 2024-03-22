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"Это конец". Отец Неймара отрицает внесение миллиона евро в качестве залога за Дани Алвеса

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Семья экс-партнёра Алвеса по сборной, "ПСЖ" и "Барселоне" не собирается ввязываться в это дело

"Это конец". Отец Неймара отрицает внесение миллиона евро в качестве залога за Дани Алвеса

Goal

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Отец нападающего "Аль-Хиляля" Неймара опроверг слухи о внесении залога за Дани Алвеса со стороны его семьи.

"Как всем известно, сначала я помогал Дане Алвесу. Без всякой привязки к какому-либо иску.

В этой же ситуации, отличной от предыдущей, в которой испанские суды уже вынесли приговор, люди спекулируют и пытаются связать мое имя и имя моего сына с вопросом, который сегодня уже не зависит от нас.

Я надеюсь, что Даниэль вместе со своей семьей найдет все ответы, которые он ищет. Для нас, для моей семьи это конец. Точка!", - написал Неймар-старший в Instagram.

Напомним, Алвес приговорен к 4,5 годам тюремного заключения по делу об изнасиловании девушки в ночном клубе в Каталонии. Ранее сообщалось, что экс-футболист сможет находиться на свободе до окончательного рассмотрения всех апелляций при внесении залога в размере одного миллиона евро, а в случае подтверждения обвинительного приговора – вернётся в тюрьму.

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Неймар Дани Алвес Неймар-старший
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
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