"Это конец". Отец Неймара отрицает внесение миллиона евро в качестве залога за Дани Алвеса
Семья экс-партнёра Алвеса по сборной, "ПСЖ" и "Барселоне" не собирается ввязываться в это дело
Goal
Отец нападающего "Аль-Хиляля" Неймара опроверг слухи о внесении залога за Дани Алвеса со стороны его семьи.
"Как всем известно, сначала я помогал Дане Алвесу. Без всякой привязки к какому-либо иску.
В этой же ситуации, отличной от предыдущей, в которой испанские суды уже вынесли приговор, люди спекулируют и пытаются связать мое имя и имя моего сына с вопросом, который сегодня уже не зависит от нас.
Я надеюсь, что Даниэль вместе со своей семьей найдет все ответы, которые он ищет. Для нас, для моей семьи это конец. Точка!", - написал Неймар-старший в Instagram.
Напомним, Алвес приговорен к 4,5 годам тюремного заключения по делу об изнасиловании девушки в ночном клубе в Каталонии. Ранее сообщалось, что
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