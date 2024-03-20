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Апелляционный суд Барселоны освободил из-под стражи Дани Алвеса под залог в один миллион евро

Испания
Обновлено

Об этом сообщает El Periodico

Апелляционный суд Барселоны освободил из-под стражи Дани Алвеса под залог в один миллион евро

elconfidencial

Новина українською

Высший суд Барселоны временно освободил Дани Алвеса, приговоренного к четырем годам и пяти месяцам заключения за сексуальное нападение на молодую женщину в ночном клубе Sutton рано утром 31 декабря 2023 года. Ему был назначен залог в размере одного миллиона евро. Футболист сможет пребывать на свободе до окончательного рассмотрения всех апелляций, а в случае подтверждения обвинительного приговора, он вернется в тюрьму.

Также по информации Sport.es, взамен Дани Алвес должен будет еженедельно лично являться в суд Барселоны. Ему запрещены любые контакты с жертвой, а также должен будет сдать свои испанский и бразильский паспорта.

В прошлом футболист мог рассчитывать на финансовую помощь Неймара - не исключено, что так было и в этот раз. До окончательного решения суда 40-летний футболист останется на свободе.

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Барселона Дани Алвес
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Источник:
El Periodico
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Вarcelinius
20.03.2024 в 15:02
40 лет... 4,5 года отсидки... через 2 года за перевыполнение плана по стелькам и рукавицам выпустят по удо... было б ото за шо переживать... да ещё ж посылки с тушняком и сгущёнкой Неймар будет регулярно присылать... телевизор, холодильник, шашки, шахматы, книги... курорт блъ. И печень целее будет.
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Комментарии 10
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Вarcelinius
20.03.2024 в 15:02
40 лет... 4,5 года отсидки... через 2 года за перевыполнение плана по стелькам и рукавицам выпустят по удо... было б ото за шо переживать... да ещё ж посылки с тушняком и сгущёнкой Неймар будет регулярно присылать... телевизор, холодильник, шашки, шахматы, книги... курорт блъ. И печень целее будет.
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0
1
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Сampеón
20.03.2024 в 15:20
смішно. домашній насильник коментує новину про гвалтівника. а де твій друг педофіл? не вірю, що пропустить виразити сажєлєніє для легенди пyтaлoни
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Вarcelinius
20.03.2024 в 16:00
В отличие от тебя, чмошник, мой друг с оружием в руках защищал Украину. И за оскорбление американского гражданина, воевавшего за Украину и получившего ранение, ты мразь ещё ответишь. Алекс просто добрый человек. Я б тебя уже посадил.
 
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Сampеón
20.03.2024 в 16:03
я ржу! по дивному співпадінню обставин його "подвиг" припав на період бану за розповсюдження руснявої пропаганди
 
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Spokoyno (Київ)
20.03.2024 в 15:21
Навіщо наїжджати на людину, яка колись дивувала нас своєю грою... Так з дуру Алвес вирішив, що те що він дарував людям тепер люба дівка рада його "обіймам" А сеньора не по цій справі... Їй аби на фоні крутого парубка засвітитися, без зайвих контактів... Тепер суд буде вирішувати сидіти Дані чи ні?
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Сampеón
20.03.2024 в 15:48
в неймарушки точно не вистачить кеша, щоб відмазати даньку. хіба що меську підключати, але той, думаю, засцить в таке лайно вимазуватись. буде данька чиєюсь курочкою на зоні як роналдіньйо
 
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Сampеón
20.03.2024 в 14:18
корумповані мразі!
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MP (Львів)
20.03.2024 в 15:10
...сидять в чмодриді)))
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Вarcelinius
20.03.2024 в 15:10
Так в своём районом ТЦК и скажешь, когда придёшь туда добровольцем.
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Spokoyno (Київ)
20.03.2024 в 15:24
У бабці в льосі не так лячно Та ще інтернет якось працює ЛАФА а хтось ТЦК,,, ТЦК
 
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