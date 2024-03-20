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Апелляционный суд Барселоны освободил из-под стражи Дани Алвеса под залог в один миллион евро
Об этом сообщает El Periodico
elconfidencial
Высший суд Барселоны временно освободил Дани Алвеса, приговоренного к четырем годам и пяти месяцам заключения за сексуальное нападение на молодую женщину в ночном клубе Sutton рано утром 31 декабря 2023 года. Ему был назначен залог в размере одного миллиона евро. Футболист сможет пребывать на свободе до окончательного рассмотрения всех апелляций, а в случае подтверждения обвинительного приговора, он вернется в тюрьму.
The Barcelona Court has released Dani Alves on bail of €1m pending his final sentence.— Barça Universal (@BarcaUniversal) March 20, 2024
— @OndaCero_es pic.twitter.com/NQrluOLdhC
Также по информации Sport.es, взамен Дани Алвес должен будет еженедельно лично являться в суд Барселоны. Ему запрещены любые контакты с жертвой, а также должен будет сдать свои испанский и бразильский паспорта.
В прошлом футболист мог рассчитывать на финансовую помощь Неймара - не исключено, что так было и в этот раз. До окончательного решения суда 40-летний футболист останется на свободе.
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