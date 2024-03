Апелляционный суд Барселоны освободил из-под стражи Дани Алвеса под залог в один миллион евро

Высший суд Барселоны временно освободил Дани Алвеса, приговоренного к четырем годам и пяти месяцам заключения за сексуальное нападение на молодую женщину в ночном клубе Sutton рано утром 31 декабря 2023 года. Ему был назначен залог в размере одного миллиона евро. Футболист сможет пребывать на свободе до окончательного рассмотрения всех апелляций, а в случае подтверждения обвинительного приговора, он вернется в тюрьму.

The Barcelona Court has released Dani Alves on bail of €1m pending his final sentence.



